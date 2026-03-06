Sequestrati nel barese 115 kg pesce privo tracciabilità, donato in beneficenza

BARI (ITALPRESS) - La Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Gallipoli, nell'ambito di un'attività di polizia ittica, ha sequestrato complessivamente 115 chilogrammi di pescato di vario genere privo della necessaria documentazione di tracciabilità. Nel corso dell'attività ispettiva, i militari hanno sanzionato quattro persone, contestando violazioni amministrative per un importo complessivo di 18.000 euro. Dopo il sequestro, il pescato è stato sottoposto alle verifiche sanitarie da parte del personale medico specializzato della locale ASL. Accertata l'idoneità al consumo, il prodotto non è stato distrutto ma donato a un ente benefico del territorio affinché possa essere distribuito a persone e famiglie bisognose. tvi/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)