Sequestrati all’aeroporto di Malpensa oltre 18 mila farmaci illegali

MILANO (ITALPRESS) - All'aeroporto di Malpensa, la Guardia di finanza ed il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno consentito intercettato e sequestrato 18.597 prodotti farmaceutici importati dall'estero privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Denunciate 11 persone. I medicinali, rinvenuti all'interno dei bagagli personali dei passeggeri, nelle spedizioni postali e in colli in transito tramite corriere espresso, sono risultati non conformi alle normative sanitarie vigenti e, quindi, non commercializzabili in Italia. I prodotti erano destinati, in particolare, al trattamento sanitario di condizioni associate a malattie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla o lesioni del midollo spinale, oltre che impiegati in associazione alla dieta per la perdita di peso o nell'ambito della medicina estetica. vbo/azn/ia