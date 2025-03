Sequestrati a Valdagno oltre 28 mila prodotti non sicuri

VICENZA (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, unitamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Vicenza e Venezia, hanno intensificato – in vista dei festeggiamenti connessi al Carnevale – le attività di contrasto alla contraffazione, all’abusivismo commerciale e al commercio di prodotti non conformi alle normative di sicurezza europee e nazionali, effettuando un intervento congiunto presso un esercizio commerciale di Valdagno.

Durante l’ispezione, i finanzieri della Compagnia di Arzignano hanno rinvenuto 28.190 articoli di vario genere – tra cui maschere, accessori e costumi di Carnevale, prodotti per la casa, cosmetici, bigiotteria, abbigliamento e calzature – privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore, in violazione del Codice del consumo.

Tali prodotti infatti, erano privi del contenuto minimo di informazioni dovute al consumatore in lingua italiana, ovvero di denominazione legale o merceologica del prodotto, dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente, alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto, in palese violazione del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

A fronte di queste irregolarità, le fiamme gialle hanno sequestrato amministrativamente i prodotti non conformi e comminato sanzioni pecuniarie che potrebbero arrivare fino a 51.646 euro.

