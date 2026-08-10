PADOVA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 2 kg di ketamina ad elevato principio attivo nascosti in una scatola di corn flakes, arrestando in arresto, in flagranza di reato, due giovani padovani. La droga, spedita dalla Germania in un pacco via corriere espresso, avrebbe consentito la produzione di circa 4.300 dosi e un illecito profitto di oltre 100 mila euro.

Durante la perquisizione nell’abitazione di uno dei due arrestati, i militari del Gruppo Padova hanno sequestrato anche 15 pasticche di ecstasy e 4,7 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle droghe.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).