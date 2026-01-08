Sequestrati a Olbia oltre mille oggetti contraffatti, due denunce

OLBIA (ITLPRESS) – Un migliaio di oggetti sequestrati e due persone denunciate. Con le festività natalizie la Guardia di Finanza di Olbia ha rafforzato i controlli sul territorio per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale, a tutela dei consumatori e degli operatori economici che rispettano le regole. L’operazione, condotta dai militari del Gruppo di Olbia, ha interessato il centro cittadino e i comuni limitrofi, tradizionalmente frequentati dal turismo natalizio.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati oltre 1.100 capi di abbigliamento e accessori recanti marchi falsi di note griffe italiane e internazionali. Articoli che, se immessi sul mercato, avrebbero potuto finire tra i regali di Natale, ingannando i consumatori e alimentando il circuito dell’illegalità. L’attività investigativa ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania di due soggetti, un cittadino italiano e uno di nazionalità senegalese, entrambi venditori ambulanti. I due sono stati sorpresi mentre commercializzavano prodotti con loghi e segni distintivi riconducibili a marchi di lusso come Louis Vuitton, Moncler, Stone Island, Rolex, Patek Philippe e Cartier, risultati però privi di autenticità e non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa. I successivi approfondimenti hanno consentito di rinvenire e sequestrare un ampio assortimento di merce contraffatta, tra cui orologi, borse, scarpe, foulard, giubbotti e capi di abbigliamento sportivo. Un giro d’affari illecito che, se portato a termine, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

