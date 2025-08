Sequestrati a Lucca 22 mila prodotti per bambini non conformi agli standard di sicurezza

LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, nell’ambito di autonoma attività di istituto volta ad accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei prodotti previste dal “Codice del consumo”, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale del capoluogo.

Gli opportuni riscontri effettuati dai militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca, scrivono i militari in una nota, hanno consentito di “individuare e sottoporre a sequestro circa 22 mila prodotti per bambini, poiché risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalle normative comunitarie e nazionali”.

Tra i materiali esposti in libera vendita sugli scaffali sono stati rinvenuti elastici per capelli, mollette, cerchietti, bigiotteria per bambini, peluche e borracce “sprovvisti di indicazioni circa i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione o le caratteristiche merceologiche degli stessi, nonché delle indicazioni relative all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno alla salute“.

