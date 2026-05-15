Hantavirus, il Ministero della Salute conferma: “Non risultano casi registrati in Italia”

IPA84558592 - In this photo illustration, a blood-soaked cotton swab and a test tube for the Hantavirus "Orthohantavirus" epidemic. These are RNA viruses transmitted to humans primarily by wild rodents (mice and rats). Italy, May 10, 2026. (Photo by Vincenzo Izzo/Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute rende noto che allo stato attuale, non risultano casi registrati sul territorio nazionale di Hantavirus. L’ipotetica eventuale insorgenza richiede comunque indicazioni di cosiddetta preparedness e di coordinamento. Il Ministero, dando notizia di circolare inviata oggi e pubblicata sul suo sito, con indicazioni tecnico-operative per la gestione di eventuali casi di Hantavirus, ricorda altresì che il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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