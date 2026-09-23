Lamezia Terme, un 14enne pianificava un’aggressione con un coltello a una docente: fermato dai Carabinieri

LAMEZIA TERME (CATANZARO) (ITALPRESS) – Un ragazzo di 14 anni è stato fermato dai Carabinieri a Lamezia Terme prima che potesse aggredire una professoressa. Il giovane, studente dell’istituto comprensivo “Nicotera Costabile” di Sambiase, avrebbe pianificato l’aggressione e condiviso il progetto sul web.

A far scattare l’allarme sarebbe stata, secondo quanto riferito, la segnalazione di un compagno di classe. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Sud.

Alla base del gesto ci sarebbe il rancore maturato nei confronti della docente di italiano, legato alla bocciatura dell’anno scolastico precedente. L’intervento dei militari avrebbe consentito di bloccare il piano prima che venisse attuato.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).