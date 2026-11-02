Liguria, Bucci a Staglieno per la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre

GENOVA (ITALPRESS) – “Oggi, nella giornata in cui ricordiamo i nostri defunti, celebriamo anche la memoria di chi ha sacrificato la sua vita per difendere la nostra patria e la nostra società civile. Regione Liguria vuole dunque dedicare un ricordo a tutti i liguri che sono caduti nelle guerre di ogni tempo”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto, insieme alle altre autorità civili e militari, alla cerimonia in onore dei Caduti di tutte le guerre presso il cimitero monumentale di Staglieno.

– foto ufficio stampa Regione Liguria –

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