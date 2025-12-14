Sequestrati 3 kg di droga e una pistola a Roma, 4 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Operazione antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Nel quartiere Tor Bella Monaca, i militari della locale Stazione hanno arrestato 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione di arma clandestina e munizioni e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli hanno portato complessivamente al sequestro di circa 3 chili di droga – tra cocaina, crack e hashish -, una pistola “Beretta” con matricola abrasa, 10 munizioni calibro 9×21, oltre 4.300 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita, nonché materiale utilizzato per il confezionamento e il taglio della droga.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 28enne romano, già noto per precedenti reati, che, notato aggirarsi con fare sospetto in via Santa Maria Salina in tarda serata, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di 5 g di cocaina. I Carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti e di perquisire la sua abitazione, nella stessa via, rinvenendo ulteriori 2,2 chili di cocaina, suddivisi in 7 involucri, una pistola “Beretta” con matricola abrasa contenente 10 munizioni calibro 9×21, e 4.025 euro in contanti, ritenuti provento di pregressa attività illecita, oltre a 356 g di sostanza da taglio del tipo “mannitolo”, 5 bilancini di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento della sostanza in dosi. Sempre i Carabinieri hanno poi arrestato altre tre persone, tutte già note alle forze dell’ordine: un 25enne tunisino, senza fissa dimora, fermato per un controllo in via Gabbiani e trovato in possesso di 108 grammi di crack, suddivisi in 240 dosi, e 6 grammi di hashish; un 22enne del Marocco sorpreso in largo Ferruccio Mengaroni a cedere dosi di cocaina ad un giovane, identificato e segnalato alla Prefettura; e un 43enne romano fermato in via Gabbiani a bordo di un’auto a noleggio e trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, suddivisi in 25 dosi, e 250 euro in contanti. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

