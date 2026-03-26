Anarchici annunciano un presidio commemorativo a Roma nei pressi del casale esploso, il Questore dispone il divieto

ROMA (ITALPRESS) – È stato firmato questa mattina il provvedimento con cui il Questore di Roma ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio indetto sul web dalla galassia anarchica per la mattina di domenica 29 marzo, in via Lemonia, a pochi passi dal casale sito in via delle Capannelle, dove due libertari hanno perso la vita il 18 marzo scorso mentre, stando alle prime evidenze investigative, sarebbero stati impegnati in un’opera di assemblaggio di un ordigno non convenzionale.

Il provvedimento, fanno sapere dalla Questura, è motivato dall’esigenza di tutelare la integrità dei luoghi in cui si è consumato l’evento esplosivo ai fini investigativi, anche in ossequio al sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, ed in ragione del fatto che il presidio, così come pubblicizzato, sarebbe seguito da uno spostamento proprio alla volta del predetto casale. L’iniziativa, per la quale alcun preavviso è stato formalizzato a norma di legge, sottolineano dalla Questura, si rivela peraltro in contrasto con i valori della convivenza civile e democratica, attesa la inclinazione ideologica dell’anarchismo contro l’ordine costituito e lo spirito “celebrativo” cui la stessa è ispirata, teso alla esaltazione – in una irrituale chiave commemorativa – di condotte, quali l’assemblaggio di un ordigno, finalizzate al compimento di gravi azioni delittuose.

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