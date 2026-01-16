Sequestrati 160 chilogrammi di cocaina nel Bergamasco, 2 arresti

BERGAMO (ITALPRESS) – Le Fiamme gialle hanno sottoposto a controllo un Tir nella zona industriale della provincia di Bergamo, trovando e sequestrando oltre 160 chilogrammi di cocaina. Una pattuglia della Guardia di Finanza notava in un comune della provincia movimenti sospetti di un autoarticolato. L’autista del mezzo pesante, con particolare circospezione, saliva all’interno del rimorchio, sino all’arrivo di un’auto che si affiancava al mezzo.

Le operazioni di controllo, avviate prontamente dai militari al momento della consegna di sette voluminosi borsoni al conducente dell’auto, consentivano di rinvenire 150 panetti contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre 160 chilogrammi, che sul mercato avrebbe potuto fruttare circa venti milioni di euro, secondo una stima degli investigatori. Il camionista e l’automobilista, entrambi di origine albanese, sono stati arrestati e accompagnati nella Casa Circondariale di Bergamo.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).