Maraio (Avanti Psi) “Democrazia a rischio, stracciamo le tessere elettorali”

CAMPOBASSO (ITALPRESS) - "Stracciamo simbolicamente le tessere elettorali. Se questa è la democrazia, tanto vale stracciarle. Seimila firme per collegio, oltre 370 mila in tutta Italia e persino il no alla raccolta digitale: non sono regole per garantire la partecipazione, ma ostacoli per limitarla". Così Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi sul palco della festa nazionale dell'Avanti a Campobasso. Con lui sul palco i componenti della segreteria nazionale e la rappresentanza dei giovani. "C'è poi - dice - un'anomalia tutta italiana: cambiamo le leggi elettorali con una frequenza che non ha eguali nelle grandi democrazie. Chi scrive queste norme non sembra pensare alla rappresentanza e al pluralismo da garantire, ma agli avversari da colpire e alle rendite di posizione da conservare". "Ci mobiliteremo, con gli amici di Più Europa e Progetto civico, con il sostegno di tutta la coalizione, e vedremo cosa accadrà. Guardiamo al Presidente Mattarella, garante e custode della Costituzione. Di fronte a un attacco al pluralismo e alla partecipazione democratica, il Capo dello Stato resta l'ultima e più alta garanzia istituzionale" aggiunge. "Per ora, in attesa che la mobilitazione riesca a cambiare qualcosa e che arrivino interventi autorevoli a difesa del pluralismo, non ci resta che stracciare simbolicamente le tessere elettorali. Se a essere messe a rischio sono le regole stesse della democrazia, la protesta - conclude - non può che essere forte". vbo/mca1 (Fonte video: Avanti Psi)