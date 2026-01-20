Sequestrate al porto di Genova oltre 9 tonnellate di sigarette di contrabbando

GENOVA (ITALPRESS) – Il personale del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova e i finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale di Genova Pra’, 9.440 kg di sigarette di contrabbando.

L’ingente quantitativo, scoperto in un container proveniente da Singapore, era nascosto da un carico di copertura composto da un “muro” di 95 cartoni contenenti indumenti, al di là del quale erano accatastati 944 scatoloni, rivestiti da involucri di juta di colore differente, contenenti 47.200 stecche di sigarette di marca “Marlboro”, il cui valore dei diritti di confine elusi ammonta a oltre 2 milioni di euro.

Qualora le stecche di sigarette fossero state immesse sul mercato clandestino, avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore di circa 3 milioni di euro.

