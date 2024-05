Semifinali mondiali di VISTA per i tecnici di Volvo Trucks

BERGAMO (ITALPRESS) - Il motto è molto semplice: "More than a competition", più di una competizione. Un modo per poter rafforzare lo spirito di squadra e per far crescere individualmente ogni tecnico andando ad esaltare competenze e qualità del singolo. La sede italiana di Volvo Trucks (Bergamo, Zingonia) ha ospitato le semifinali mondiali del VISTA 2024, competizione dedicata ai tecnici specializzati: l'attuale edizione è iniziata il 7 novembre con ben 4500 squadre iscritte che si sono sfidate nei 3 round teorici previsti. Le migliori 120 squadre si sono successivamente qualificate alle semifinali, tra queste cinque team italiani hanno avuto la possibilità di affrontare le varie prove e per poter strappare il pass in vista delle finali che si terranno a Göteborg (Svezia), dal 9 al 13 settembre 2024. col/tvi/gtr