FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Dopo la grande impresa contro gli Stati Uniti, al Setterosa non riesce il bis: il cammino delle ragazze di Silipo ai Mondiali di pallanuoto di Fukuoka si interrompe in semifinale, dove le azzurre cedono per 9-8 all’Olanda. Non mancano i rimpianti, l’ultimo dei quali legato alla traversa colpita da Bettini nei secondi finali. A giocarsi l’oro saranno dunque le orange con la vincente di Australia-Spagna, il Setterosa tornerà in vasca venerdì mattina alle 6 italiane.

