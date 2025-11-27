Sembayev su terre rare in Kazakistan “Pronti ad accogliere vostri imprenditori”

ROMA (ITALPRESS) - Il Kazakistan è un paese ricco di terre rare e ha recentemente firmato un memorandum con l’Italia in questo settore. Lo ha ricordato l’ambasciatore del Kazakistan in Italia, Yerbolat Sembayev, in un’intervista all’agenzia Italpress. “Durante la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo firmato un memorandum per cooperare in questo settore, quindi aspettiamo tutti gli italiani e le aziende italiane che sono forti in questo ambito, per investire non solo dal punto di vista finanziario ma anche per portare tecnologie italiane in Kazakistan”, ha dichiarato l’ambasciatore. lcr/azn