SEGRATE (MILANO) – Dalle 8.30 di stamane i Vigili del Fuoco di Milano sono impegnati al Terminal dello scalo merci ferroviario di Segrate, a causa della fuoriuscita da una cisterna di Octanoyl Chloride, una sostanza tossica anche a basse concentrazioni. Il personale in servizio presso lo scalo ferroviario, al momento del transito della cisterna, si è accorto della piccola fuoriuscita della sostanza bloccando il mezzo e allertando la sala operativa di via Messina. Sul posto oltre ai mezzi convenzionali il personale del nucleo Nbcr specializzato nel fronteggiare questo tipo di interventi. Al momento si confermano 4 persone coinvolte, con sintomi da verosimile esposizione alla sostanza (irritazione oculare e mal di gola) che sono sotto osservazione da parte dei sanitari intervenuti. In corso operazioni di individuazione e valutazione di altri eventuali coinvolti.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Vigili del Fuoco