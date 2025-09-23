Seconda Guerra Mondiale, a Trieste consegnate le Medaglie d’Onore. Fedriga: “Giusto ricordare le sofferenze degli internati”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La cerimonia di oggi dimostra che le istituzioni vogliono ricordare chi ha sofferto e si è sacrificato per il nostro Paese, ma anche celebrare lo spirito con cui quelle persone hanno saputo ricominciare la propria esistenza fondandola su solide basi. Si tratta di un grande insegnamento: superare le sofferenze e le difficoltà per realizzare qualcosa di positivo per se stessi e la comunità nella quale si vive”. È quanto evidenziato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore in memoria dei cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, svoltasi nella Prefettura di Trieste. Le onorificenze sono state assegnate ai familiari di Mario Barbazza e Gaetano Rizzo dal prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi, alla presenza del governatore Fedriga e del vicesindaco di Trieste Serena Tonel.

