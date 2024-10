BALESTRATE (PALERMO) (ITALPRESS) – Dopo la tappa a Capo d’Orlando dell’anno scorso, il Seacily2024, il Salone della nautica, giunto alla settima edizione, arriva a Balestrate, nel Palermitano. Da giovedì 17 a domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 18,30, l’appuntamento sarà, infatti, al Marina di Balestrate, dove, oltre alla presenza di centinaia di brand rappresentati e l’esposizione di decine di barche e gommoni a mare e terra, si alterneranno momenti di dibattito, approfondimenti, turismo, attività dimostrative in collaborazione con alcune associazioni nazionali e locali consistenti in prove e simulazione di vela, nonchè escursioni ed esercitazioni. La kermesse, che rappresenta un format ormai collaudato, ideato nel 2013 da Assonautica Palermo, sezione provinciale di Assonautica Italiana, Associazione nazionale per l’Economia del mare e la Nautica da diporto, conferma la collaborazione con la Rete Nautica del Mediterraneo, oltrechè su importanti patrocini istituzionali quali quelli degli assessorati regionali delle Attività produttive e del Turismo, di Unioncamere Sicilia, della Camera di Commercio di Palermo Enna, che sarà presente con lo sportello del Punto Impresa Digitale, per la diffusione del digitale tra le micro, piccole e medie imprese, del Comune di Balestrate, di Assonautica Italiana, di Confindustria Nautica, di Assomarinas e di Assonat.

Giovedì prossimo, alle 10, l’apertura al pubblico con un incontro sul tema “I numeri dell’economia del mare in Sicilia”, che vedrà la partecipazione di: Edy Tamajo, assessore regionale delle attività produttive; Giovanni Acampora, presidente nazionale di Assonautica italiana; Raffaele Macauda, comandante della direzione marittima di Palermo – Guardia Costiera; Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna; Vito Rizzo, sindaco di Balestrate; Piero Formenti, vicepresidente nazionale di Confindustria nautica; Ivo Blandina, Assomarinas; Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo; Renato Marconi, presidente di Marinedi Group; Cristiano Lombardo, presidente della Rete Nautica del Mediterraneo. Nel corso del convegno verrà presentato il “Rapporto nazionale sull’economia del mare – Focus Sicilia”, a cura di Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Istituto G. Tagliacarne.

foto: ufficio stampa Seacily

