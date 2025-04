Scutari “Partnership Fiat-Gallo su Topolino è condivisione di valori”

MILANO (ITALPRESS) - "In FIAT il colore è la massima espressione della gioia, della felicità e della facilità di guida in una città come Milano. Il design iconico di Topolino attira già l'attenzione, ma naturalmente una colorazione così vivace e forte attira ancora di più gli sguardi!, ha dichiarato Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia, definendo quella con GALLO "una partnership che parte dalla condivisione di valori (italianità e approccio alla vita contemporanea), è un primo esercizio di stile che potrebbe essere di ispirazione per qualche versione speciale". xh7/tvi/mca1