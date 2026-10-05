Scuola, Valditara “Riconoscere insegnante come ‘magister'”

MILANO (ITALPRESS) - "Nella giornata mondiale degli insegnanti ho voluto sottolineare quella che è probabilmente la parola più bella che ha caratterizzato nella storia l'insegnante, cioè il maestro, che deriva da magister, 'colui che ne sa di più'. E allora dobbiamo riconoscere l'autorevolezza degli insegnanti, di coloro che sono una guida culturale ma anche morale per i nostri figli e svolgono il lavoro più bello del mondo, cioè il lavoro di costruire un futuro per i giovani". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di un incontro con una delegazione di docenti lombardi e con il direttore generale dell'USR, presso la Prefettura di Milano. xu9/sat/gtr