ROMA (ITALPRESS) – “Penso che quando parliamo di istruzione tecnico-professionale e scuole di formazione dobbiamo porci una domanda e un obiettivo: quale tipo di modello vogliamo, un modello che dia prospettive occupazionali e in tempi rapidi, con buone opportunità di realizzazione professionale per i nostri giovani. Siccome noi vogliamo la crescita felice, altro obiettivo è dare competitività al Paese. Per avere una riforma della scuola che raggiunga davvero questi obiettivi dobbiamo fare una vera rivoluzione culturale. Se vogliamo davvero questa rivoluzione culturale dobbiamo mettere lo sviluppo, la crescita e il lavoro al centro, se vogliamo essere concreti dobbiamo parlare di una riforma importante dell’istruzione tecnico-professionale”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione di un convegno organizzato da Forza Italia.

“C’è una visione strategica che appartiene al mondo del centrodestra, una visione che vuole dare chance importanti ai nostri giovani. Basta con la sciocchezza che Valditara vuole perpetuare il blocco dell’ascensore sociale, è esattamente il contrario. C’è un’intelligenza nei nostri istituti tecnico-professionali che va valorizzata. La grande sfida della nostra società – ha aggiunto – è guardare allo sviluppo e alla crescita dell’essere umano, non al primato dell’ideologia non al volgere lo sguardo verso il passato, chi ragiona solo per ideologie privilegia sé stesso e le proprie rigide convinzioni rispetto al bene comune”.

