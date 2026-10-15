Scuola, Valditara “Non è con le occupazioni che si risolvono i problemi”

MILANO (ITALPRESS) - "Non è con le occupazioni che si risolvono i problemi, violare la legge è sempre negativo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di un incontro al Salone dello Studente e del Prof in corso alla fiera di Novegro, alle porte di Milano, commentando la protesta studentesca delle ultime settimane.(ITALPRESS) xv1/trl/gsl