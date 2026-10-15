Cdp, Scannapieco “Abbiamo 550 investitori, sempre più internazionali”

MILANO (ITALPRESS) - "Oggi abbiamo circa 550 investitori, in maniera crescente internazionali che comprano i nostri prodotti finanziari, i nostri bond emessi sul mercato, siamo usciti di recente anche con un bond in dollari e vogliamo mantenere il filo diretto e comunicare con gli investitori come si evolve Cassa, quali sono le attività che fa. Quando uno parla con gli investitori internazionali, anche rappresentare le sfide e come il Paese sta reagendo alle varie sfide economiche e geopolitiche, è un modo per far conoscere meglio e far apprezzare". Così l’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, durante il Cdp Investor Day. xm4/ads/azn