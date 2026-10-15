Gorno Tempini “Italia stabilmente parte portafogli internazionali per investire”

MILANO (ITALPRESS) - "L’Italia è ora ‘place to be’, un luogo in cui investire, grazie alla stabilità e alla gestione delle finanze pubbliche. Siamo usciti da una fase nella quale investire in Italia era opportunistico. Oggi l'Italia è stabilmente parte dei portafogli internazionali. Così il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, intervenendo al Cdp Investor Day. xm4/ads/azn