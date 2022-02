Scuola, nasce il Liceo per la transizione ecologica e digitale

Prenderà il via nel prossimo anno scolastico il nuovo Liceo quadriennale per la Transizione Ecologica e Digitale. Un percorso formativo che coinvolge 27 scuole superiori in tutta Italia, quattro università e le aziende del Consorzio ELIS. Il nuovo Liceo metterà insieme in un unico programma didattico le conoscenze umanistiche e scientifiche tradizionali con una maggiore attenzione alle materie STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. abr/gtr/