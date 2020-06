Scuola, in Sicilia al lavoro la task force per la ripartenza

L'obiettivo è fare tornare in Aula i ragazzi siciliani il 14 settembre "in sicurezza" dopo lo stop imposto dalla pandemia. E per farlo è al lavoro una task force regionale, che studierà come riuscirci al meglio. agd/mrv/red