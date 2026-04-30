Inchiesta arbitri, legale Gervasoni “Anche in Inter-Roma nessun intervento”

MILANO (ITALPRESS) - "Su Inter-Roma abbiamo chiarito come non sia stato fatto un intervento anche in quella occasione e le immagini lo chiariscono in maniera anche abbastanza efficace. Una decisione che anche in questo caso viene presa in 10-15 secondi, dunque non c’è tempo materiale perché qualcuno insista per far prendere una decisione diversa piuttosto che un’altra". Lo ha dichiarato Michele Ducci, legale dell'ex arbitro Andrea Gervasoni, sentito oggi nella Caserma della Guardia di Finanza di Milano, in merito ai fatti relativi alla partita Salernitana-Modena e alla partita tra Inter e Roma. pia/ari/mca3