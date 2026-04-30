All’aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace

ROMA (ITALPRESS) - Un grande messaggio di pace accoglierà da oggi i passeggeri in partenza dall'Aeroporto di Roma Fiumicino. Su una vetrata di oltre 100 metri quadri all'ingresso del terminal 1, è stata inaugurata l’opera collettiva “Daring peace together, for a future without hate”, un'iniziativa di Unhate Foundation, insieme ad Aeroporti di Roma, Comunità di Sant’Egidio e a Studio Kene. Unhate Foundation è una realtà del Terzo Settore ideata da Alessandro Benetton e supportata da Mundys, Edizione e Aeroporti di Roma, sempre più impegnata nella promozione di progetti e attività per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione, soprattutto tra le giovani generazioni, favorendo al tempo stesso una riflessione condivisa sul valore della pace e dell’inclusione. Gli scatti sono stati realizzati dai giovani di Studio Kene - il laboratorio permanente di fotografia per ragazzi creato da Mohamed Keita - in occasione dell’Incontro Internazionale per la Pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio lo scorso ottobre a Roma. Le immagini, potenti e dirette, ritraggono 108 persone che hanno deciso di “metterci la faccia” per “Osare la Pace, Insieme”. mec/fsc/azn