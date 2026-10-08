Scuola e sport insieme contro il bullismo, al Coni confronto sulla prevenzione

ROMA (ITALPRESS) - "Oltre il bullismo. Lo sport come luogo di tutela, responsabilità e prevenzione". Questo il titolo dell'incontro promosso da Asc, Uni, Fidae e Accredia nel Salone d'Onore del Coni, a Roma. Il confronto approfondisce gli strumenti per rendere gli ambienti sportivi più sicuri, trasformando gli obblighi di protezione in una cultura della prevenzione. Al centro la norma Uni 12000:2025 e il raccordo con i sistemi di safeguarding per contrastare abusi, violenze e discriminazioni. Pubblicata nel novembre 2025, la norma definisce i requisiti di un sistema di gestione contro bullismo e cyberbullismo nelle organizzazioni sportive e ricreative rivolte a minori e giovani adulti. “È una giornata molto importante: sono presenti 170 ragazzi delle scuole romane e una rappresentativa di una scuola siciliana. ASC è molto felice di riunire istituzioni, mondo dello sport e scuola allo stesso tavolo. Parliamo di bullismo, parliamo di prevenzione di questi comportamenti in tutti gli ambienti sociali”, sottolinea Maria Cecilia Morandini, presidente di Attività Sportive Confederate (Asc). mec/ari/gtr