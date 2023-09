VENEZIA (ITALPRESS) – L’Assessore all’istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzan ha partecipato all’inaugurazione del nuovo anno scolastico nel plesso della scuola secondaria di primo grado Casalini di Rovigo. In un’atmosfera festosa l’inizio delle lezioni ha visto la partecipazione anche degli alunni della scuola primaria Giovanni XXIII e di numerosi genitori. “Penso non ci sia modo migliore di iniziare l’anno scolastico che essere accolta a scuola con l’emozione della musica che unisce in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico all’Istituto comprensivo 3 di Rovigo – ha dichiarato -. Così come gli allievi della scuola secondaria di primo grado Casalini ad indirizzo musicale si sono coordinati per dare vita allo spartito musicale, così le istituzioni, insieme ai dirigenti, docenti, ai genitori devono operare come un tutt’uno, all’unisono, come parte della comunità educante”.

Nell’occasione sono intervenuti anche il dirigente dell’ufficio scolastico per Padova e Rovigo, Roberto Natale, e la nuova dirigente dell’Istituto Comprensivo Rovigo 3 Valeria Cittadin. L’Assessore Donazzan ha chiesto un applauso speciale rivolto ai docenti. “Un plauso e il mio ringraziamento va ai docenti per il grandissimo lavoro che fanno, un lavoro in cui vanno sostenuti, anche dai ragazzi e dai genitori – ha detto -. Dobbiamo abbracciare i nostri docenti perchè a loro chiediamo un grande sforzo, perchè per educare serve una comunità, che opera nella stessa direzione per il bene comune. Come quando ci si innamora, anche durante l’anno scolastico, l’augurio è che sia sempre come questo primo giorno: con l’entusiasmo, il sorriso, il rispetto e l’armonia”.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).