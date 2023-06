VENEZIA (ITALPRESS) – L’Assessore al lavoro, istruzione e formazione della Regione del Veneto Elena Donazzan è intervenuta alla presentazione dei risultati dei Polo Tecnico Professionale (PCTO) di Venezia IIS Vendramin Corner, indirizzo trasporti e logistica – Nautico in occasione di un evento organizzato al Salone Nautico in corso a Venezia.

“I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli allievi di questo percorso dedicato alla nautica permettono ai giovani di fare esperienze uniche in un laboratorio a cielo aperto”, ha sottolineato Donazzan. “In tal modo – ha continuato – i ragazzi acquisiscono competenze pratiche che aprono le porte a mestieri legati anche al turismo in laguna. E’ un orgoglio poter vedere gli stessi giovani all’opera in questi giorni al Salone Nautico, impegnati negli ormeggi, nella gestione del traffico, nell’assistenza tecnica e logistica. E’ importante promuovere le opportunità lavorative nella nautica da diporto, settore strategico con effetto moltiplicatore elevatissimo”.

I percorsi formativi del Polo Tecnico Professionale IIS Vendramin Corner nel campo della nautica vengono portati avanti da quattro anni in sinergia con la società Vento di Venezia, presieduta da Alberto Sonino, che si occupa della formazione in aula. Nel corso della presentazione sono intervenuti anche la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Mirella Nappa, il dirigente dell’istituto veneziano Michelangelo Lamonica e alcuni allievi, che hanno potuto raccontare di persona le loro esperienze. Occasioni formative che, in molti casi, si trasformano in contratti di lavoro.

Nel corso dell’evento è stato anche presentato il progetto di educazione civica “Marinando la scuola” ideato da Vento di Venezia, rivolto alle scuole secondarie superiori per promuovere una fruizione sostenibile della laguna.

Il percorso, che inizierà con il nuovo anno scolastico, prevede giornate formative in mare e lezioni frontali in aula con personale delle forze dell’ordine competenti per il traffico acqueo in veste di docenti. Il tutto in collaborazione con il sistema scolastico, le istituzioni, gli operatori economici della filiera e le organizzazioni del terzo settore (associazioni sportive, culturali ed ambientaliste).

“Questo è un percorso che forma i futuri comandanti e trasportati su natanti lagunari, trasmettendo loro le dotazioni culturali per una fruizione consapevole e sostenibile della laguna di Venezia”, aggiunge Donazzan. “Un progetto di educazione civica – spiega – che la Regione Veneto patrocina con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole di navigazione e alle norme di sicurezza. Così i giovani – conclude – sono in grado di cogliere le opportunità che il settore della nautica locale offre, anche in ambito turistico”.

