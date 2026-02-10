Scuderie del Quirinale, prorogata la mostra “Tesori dei Faraoni”

ROMA (ITALPRESS) – Di fronte a un’accoglienza che, in termini di presenze e gradimento da parte del pubblico, ha superato anche le più ottimistiche previsioni, le Scuderie del Quirinale annunciano la proroga della mostra “Tesori dei Faraoni” fino a domenica 14 giugno 2026. Una decisione necessaria per consentire ai tantissimi appassionati e, in particolare ai gruppi di studenti e di adulti, di avere accesso in mostra data la straordinaria affluenza registrata nei suoi primi 90 giorni di apertura.

I numeri registrati in questi primi tre mesi raccontano la storia di un trionfo assoluto, confermando l’iniziativa come uno degli appuntamenti più amati e partecipati della stagione. In soli 90 giorni di apertura sono stati staccati ben 250.000 biglietti, testimoniando un’attrazione magnetica che ha generato un flusso continuo e appassionato di oltre 200.000 ingressi effettivi, moltissimi provenienti da fuori Roma. Un pubblico eterogeneo che non si è limitato a osservare, ma ha desiderato comprendere a fondo i contenuti proposti: questo desiderio di conoscenza è stato infatti soddisfatto attraverso più di 2.000 visite guidate, andate costantemente esaurite. L’esposizione si è inoltre confermata un punto di riferimento fondamentale per la didattica e rivolta alle nuove generazioni, accogliendo scuole e famiglie con ben 300 laboratori didattici capaci di coniugare apprendimento e coinvolgimento emotivo.

“Siamo commossi e orgogliosi di fronte a questi risultati straordinari,” ha dichiarato Fabio Tagliaferri, Presidente e AD di Ales. “Vedere un flusso così ininterrotto di visitatori ci conferma che la qualità dell’offerta culturale è stata percepita e premiata. Non potevamo ignorare le migliaia di richieste di chi ancora desidera vivere questa esperienza. La proroga è il nostro più sentito ringraziamento al pubblico” ha aggiunto.

La mostra, curata da Tarek El Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo, è prodotta da ALES – Arte Lavoro e Servizi del Ministero della Cultura con MondoMostre, in collaborazione con il Supreme Council of Antiquities of Egypt, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e delle Antichità d’Egitto, con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione scientifica del Museo Egizio di Torino.

Un progetto che gode del sostegno di Intesa Sanpaolo ed ENI, Main Sponsor del progetto, che confermano il loro impegno costante nella promozione della cultura e nella valorizzazione del dialogo tra le civiltà. Si ringraziano inoltre i Partner Cotral, Urban Vision e Ferrovie dello Stato Italiane ed EgyptAir, Vettore Ufficiale, per il prezioso contributo e la collaborazione a un’iniziativa che unisce eccellenza scientifica, visione internazionale e partecipazione collettiva. Fino al prossimo 14 giugno, turisti e residenti potranno così scoprire l’eredità straordinaria di una civiltà che continua ad esercitare un potente fascino sul mondo contemporaneo.

foto: ufficio stampa Comin ad partners

(ITALPRESS).