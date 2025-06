Screening diabete, Filippini (Sanofi) “Forte collaborazione regioni”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi di Sanofi siamo impegnati a sviluppare farmaci di prima classe e migliore classe e vogliamo portare innovazione, nella logica del cosiddetto break-trough. Il Paese deve essere pronto a recepire l'innovazione per fare la differenza sulla vita dei piccoli, bisogna quindi lavorare a livello nazionale e regionale. Desideriamo che si apra un dibattito sulle pratiche più promettenti (come lo screening nazionale per il diabete di tipo 1 anche nelle regioni, così che anticipino il decreto di attuazione della legge nazionale sullo screening del diabete. Siamo consci che la differenza la faccia il modello organizzativo locale, visto l'assetto dell'Italia sulla sanità. Sono iniziati confronti locali sul progetto pilota dello screening, ad esempio abbiamo già riscontrato esplicito interesse a collaborare dalla Regione Marche e dalla Regione Sardegna, non ho dubbi che le altre regioni seguiranno". Lo ha detto Fulvia Filippini, Director, Country Public Affairs Head Italy & Malta, Global PA Strategic Projects di Sanofi, a The Watcher Talk Salute, il format in onda su Urania Tv. fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)