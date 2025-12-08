Scossa di terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone, diramata l’allerta tsunami

MILANO (ITALPRESS) – Forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 in Giappone. È allarme Tsunami sulle coste del Sol Levante. L’epicentro è stato individuato nella prefettura di Aomori.

Diramata l’allerta tsunami per onde alte 3 metri nel Giappone nord-orientale. È stato emesso un ordine di evacuazione per circa 94.600 persone a Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi e Samemachi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE