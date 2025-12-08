MILANO (ITALPRESS) – Forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 in Giappone. È allarme Tsunami sulle coste del Sol Levante. L’epicentro è stato individuato nella prefettura di Aomori.
Diramata l’allerta tsunami per onde alte 3 metri nel Giappone nord-orientale. È stato emesso un ordine di evacuazione per circa 94.600 persone a Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi e Samemachi.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
