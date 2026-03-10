Scossa di terremoto di magnitudo 5.9 al largo di Capri, nessun danno

NAPOLI (ITALPRESS) – Nella notte, alle 00:03, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 al largo di Capri, con ipocentro molto profondo: 414 km di profondità. Non avvertita in zona epicentrale ma avvertita lievemente in numerose aree dell’Italia. Non si segnalano danni.
– foto screenshot INGV –
(ITALPRESS).
