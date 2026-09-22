Scoperto un laboratorio del falso a Monza, sequestrate matrici per riprodurre loghi di auto e moto

MONZA (ITALPRESS) – Un laboratorio del falso è stato scoperto a Monza dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza. Al suo interno, i finanzieri hanno rinvenuto prodotti ed attrezzature utilizzate per la realizzazione di loghi – stampati su tappezzerie auto, sedili in pelle e sellerie – riproducenti, in assenza di autorizzazione, i marchi di numerose case automobilistiche e motociclistiche.

In dettaglio, all’interno dei magazzini aziendali sono stati individuati e sottoposti a sequestro 97 tra matrici metalliche a pressione, selle da motociclo e rimanenze di tessuto, riportanti i marchi automobilistici Ferrari, Lamborghini, Porsche, Alfa Romeo, Mercedes, Bmw, Mini, Martini Honda, Audi, Land Rover, Wolkswagen, Abarth e del mondo delle due ruote quali Ducati, Harley Davidson, Yamaha, Suzuki, Ktm, Kawasaki, Triumph e Moto Guzzi.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche 6 macchinari – timbratrice a pressione, cucitrici elettroniche – e 3 elettroutensili, oltre 1.608.000 metri di filato acrilico utilizzati per l’illecita produzione dei prodotti con marchio contraffatto individuati, per un valore complessivo pari a 277. 000 euro.

Al termine della perquisizione, i soci titolari della Repubblica di Monza per commercio di prodotti riportanti segni falsi e ricettazione nonché per violazioni al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, posto che, grazie al supporto ai Vigili del Fuoco di Monza opportunamente attivati nel corso delle operazioni, il laboratorio è risultato privo dei requisiti minimi previsti dalla normativa antincendio e ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).