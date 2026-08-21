Scoperto un deposito di armi in un bosco vicino Berlino, sospetti sulla Russia

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Le autorità tedesche hanno scoperto un deposito di armi in un bosco vicino a Berlino. Lo riferisce il Sueddeutsche Zeitung. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano, le armi sarebbero state destinate per compiere omicidi su commissione per conto dell’intelligence russa. La Procura Generale Federale sta indagando sul caso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).