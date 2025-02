SONDRIO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Sondrio sta eseguendo 10 misure cautelari e 9 perquisizioni tra Sondrio, Milano e provincia, Varese e Savona, nei confronti di un gruppo criminale costituito da persone di diverse etnie, che riforniva di droga la città di Sondrio e le zone limitrofe. Fiumi di droga viaggiavano dalla Spagna a Milano in auto, passando per la frontiera di Ventimiglia, per arrivare a Sondrio, in un garage del capoluogo valtellinese trasformato in base operativa della droga. I capi del gruppo impartivano dalla Spagna le disposizioni sul trasporto e sulla vendita dello stupefacente e sulla spartizione del denaro ricavato dall’attività di spaccio. La droga era chiamata in codice “fazat”, termine tunisino per alludere in modo generico allo stupefacente, e veniva venduta dai sodali, che utilizzavano pseudonimi per non rivelare l’identità, nel cuore di Sondrio nei più disparati modi e a qualsiasi ora della giornata.

