Scoperto in Riserva Aniene a Roma un deposito di moto e scooter rubati

ROMA (ITALPRESS) - Un blitz dei Carabinieri ha permesso di smantellare un vero e proprio centro di riciclaggio di motocicli rubati nel cuore della Riserva naturale dell'Aniene a Roma. Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma Montesacro, con il supporto dei colleghi della Stazione di Tor Sapienza, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone - un uomo di etnia rom e quattro cittadini nordafricani - gravemente indiziati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. tvi/mca1 (Fonte video: Carabinieri)