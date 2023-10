PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno individuato 74 cittadini che avrebbero beneficiato illecitamente del reddito di cittadinanza. Partendo dalle informazioni contenute nelle banche dati messe a disposizione dall’Inps, le Fiamme gialle hanno effettuato un’articolata analisi focalizzata all’individuazione di quei nuclei familiari “a rischio” costituiti anche da soggetti gravati da condanne divenute definitive per reati ostativi e che risultavano comunque beneficiare della misura assistenziale garantita dallo

Stato. I finanzieri, pertanto, hanno avviato un capillare screening esaminando molteplici Dichiarazioni sostitutive

uniche compilate non solo dai soggetti “condannati” ma anche dai loro familiari. La complessa attività ha consentito di individuare 74 soggetti che avrebbero omesso di indicare la presenza di familiari destinatari di condanna definitiva per i reati costituenti causa d’esclusione alla percezione del reddito di cittadinanza. Tutti sono stati denunciati.

