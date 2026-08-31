Scoperti 5 lavoratori in nero in uno stabilimento balneare del Pescarese, sanzioni fino a 24.000 euro

PESCARA (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio per la stagione estiva, i militari del Reparto Operativo Aeronavale dalla Guardia di Finanza hanno individuato 5 lavoratori in nero presso uno stabilimento balneare di Silvi Marina. Gli stessi erano impegnati in attività lavorativa notturna senza che fosse stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa.

Gli accertamenti della Sezione Operativa della Stazione Navale di Pescara hanno portato alla contestazione, nei confronti del datore di lavoro, delle violazioni previste dalla normativa in materia di impiego di manodopera irregolare, con sanzioni fino a 24.000 euro.

Ai sensi della legislazione vigente, gli atti sono stati trasmessi all’Ispettorato del Lavoro di Teramo. Per evitare la chiusura dell’attività, la società gerente ha provveduto al pagamento immediato di ulteriori 5.200 euro di sanzioni amministrative.

– Foto ufficio stampa GDF –

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