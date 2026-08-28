Firenze, rapinano un orologio di valore: fermati i ladri

FIRENZE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Firenze è intervenuta in via Brunelleschi a Firenze a seguito di una violenta rapina consumata ai danni di una coppia italiana. I due coniugi stavano passeggiando quando si sono accorti di un uomo che li seguiva con fare sospetto. Per lasciarlo passare avanti, si sono fermati davanti a una vetrina, ma in quel momento il giovane ha estratto una bomboletta di spray urticante e l’ha spruzzata al volto della donna.

Contestualmente, un secondo complice ha aggredito l’uomo, afferrandolo per il braccio e strappandogli violentemente dal polso un orologio di valore. A quel punto, nata una breve colluttazione con la vittima, il primo aggressore è intervenuto scaricando il resto dello spray sul volto dell’uomo, consentendo a entrambi di fuggire con il maltolto. Gli agenti della Polizia di Firenze giunti immediatamente sul posto, hanno rinvenuto nelle vie limitrofe un cappello da baseball e una prima bomboletta spray utilizzata per l’aggressione.

Le indagini hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti. Determinante sarebbe stata anche l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Nel giro di poche ore, gli investigatori sono riusciti a rintracciare i due presunti autori.

Il 25enne è stato rintracciato nei pressi di un palazzo in via degli Alfani ed è stato trovato in possesso di una bomboletta di spray antiaggressione identica a quella usata nella rapina.

Il 17enne, invece, è stato rintracciato in un B&B di via Ricasoli, dove all’interno hanno rinvenuto altre quattro bombolette di spray urticante, gli indumenti usati durante la rapina e l’orologio rubato, nascosto all’interno di una cassapanca nel cortile della struttura.

-Foto

(ITALPRESS).