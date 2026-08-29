Friuli-Venezia Giulia, Zilli “Air Expo Fvg appuntamento consolidato per il volo”

TRIESTE (ITALPRESS) – “L’Air Expo Fvg è diventato un appuntamento consolidato per tutti coloro che sono interessati al volo: c’è dentro passione, competenza, formazione, valorizzazione e supporto del territorio e capacità di inclusione”. Sono parole dell’assessore regionale alle Finanze del Friuli-Venezia Giulia, Barbara Zilli, che oggi ha preso parte sull’aviosuperficie di Rivoli di Osoppo alla manifestazione giunta alla sua ottava edizione e articolata in un’ampia fase espositiva e dimostrativa che culminerà domani con l’opportunità di voli panoramici in elicottero. “L’aviosuperficie – ha rilevato l’assessore – si è rivelata una base strategica per le esigenze di pubblica utilità, come accaduto di recente negli incendi in Carnia e in particolare sul Monte Amariana”. All’evento odierno, accanto al titolare della struttura Gabriele Lualdi, sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Osoppo Lorenzo Tiepolo e il presidente della Comunità Collinare del Friuli Luigino Bottoni. “Il mondo dell’aviazione ha un fascino speciale – così Zilli – e l’Air Expo Fvg ha la capacità di alimentarlo e di coinvolgere soprattutto i giovani: tecnologia e pratiche di volo si collegano alle formazione degli istituti scolastici, a partire dal Malignani, e alla capacità di sviluppare le strutture e i servizi di quest’aviosuperficie, riqualificata con grande merito dalla Fondazione Lualdi”.

L’assessore ha evidenziato che “grazie alla collaborazione con Empatia Fvg Aps l’inclusione delle persone con disabilità è garantita perché il mondo dell’aviazione, nelle sue svariate dimensioni, può essere vissuto da tutti”. Secondo Zilli, “il volo si conferma una delle carte vincenti per l’attrattività del nostro territorio, per la sua orografia, i suoi paesaggi e le competenze di tante persone maturate negli anni con grande dedizione”.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).