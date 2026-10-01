Scoperta una vasta piantagione di cannabis nel Cagliaritano, un arresto

CAGLIARI (ITALPRESS) – Una vasta piantagione scoperta nell’hinterland cagliaritano. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme ai colleghi della Stazione di Monserrato hanno tratto in arresto un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di un iniziale controllo su strada eseguito a Quartucciu, durante il quale i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 3 grammi di marijuana. Gli approfondimenti investigativi hanno spinto i Carabinieri a estendere le perquisizioni al domicilio e ai terreni riconducibili al 41enne. Lì gli operanti hanno scoperto una piantagione composta da 37 piante di cannabis sativa a dimora, oltre a vario materiale specifico utilizzato per la cura e la coltivazione dello stupefacente. Le piante e il materiale sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).