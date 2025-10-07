Scoperta una serra di marijuana a Sestu, arrestato un 44enne del posto

CAGLIARI (ITALPRESS) – Una serra con diverse piante di marijuana, alcune già in via di trattamento per il commercio. Lo hanno scoperto ieri sera i Carabinieri della Stazione di Sestu che hanno arrestato un 44enne operaio del luogo, ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, individuato nel corso di un servizio mirato al contrasto della produzione di stupefacenti, è stato sorpreso in un terreno agricolo di sua disponibilità, situato in località Scala Sa Perda, dove i militari hanno rinvenuto all’interno di una serra 17 piante di cannabis indica, di cui due già recise e poste ad essiccamento, per un peso complessivo di oltre 19 chilogrammi.

Durante la perquisizione i militari hanno trovato alcune dosi già confezionate di marijuana che sono state sottoposte a sequestro con tutto il resto del materiale messo a disposizione del tribunale di Cagliari. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida che si sta svolgendo in queste ore.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).