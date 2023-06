Scoperta nel veronese serra marijuana in negozio di articoli regalo

Scoperta nel veronese serra marijuana in negozio di articoli regalo

Una serra con 145 piante di marijuana, dotata di impianto di areazione e lampade ad alto consumo di energia. L'ha scoperta la guardia di finanza di Legnago (Verona) nei locali attigui a un negozio di articoli da regalo e per fumatori, che aveva destato sospetti per un anomalo via vai di clienti. tvi/gsl