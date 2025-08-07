Scoperta centrale dello spaccio in due abitazioni, arresti a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - Avevano trasformato le loro abitazioni in un deposito dove nascondevano la droga, ma sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia di Stato. Durante un posto di controllo, gli agenti, impegnati nel pattugliamento del quartiere Cibali, hanno notato un suv sospetto, con a bordo due uomini, e hanno deciso di fermare il mezzo per procedere a un controllo. Da lì sono poi scattate ulteriori indagini fino al ritrovamento della centrale di spaccio. abr/