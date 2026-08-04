Scontro tra un camion e una moto a Palermo, morto 28enne

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale stamani a Palermo: un giovane di 28 anni è morto in seguito allo scontro tra la moto su cui viaggiava e un camion. Lo schianto si è verificato all’angolo tra via Montepellegrino e via dei Cantieri: il 28enne è deceduto sul colpo. Il tratto di strada interessato è momentaneamente chiuso al traffico: la dinamica dell’incidente non è ancora chiara.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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